Steam in italiano usato solo dallo 0,75% degli utenti: il motivo dei pochi giochi tradotti nella nostra lingua? (Di martedì 8 settembre 2020) nella giornata di ieri Steam ha pubblicato un sondaggio per il mese di agosto che mostra diversi dati raccolti sulla piattaforma. In questi dati figurano dettagli interessanti, tra cui la preferenza di risoluzione dei giocatori, che nonostante la presentazione delle GPU in arrivo prossimamente, continuano a giocare a 1080p.Ma, come detto, i dati di Steam mostrano molto altro e tra questi troviamo anche la lingua principale utilizzata sulla piattaforma. Ebbene, il 39,54% dei giocatori utilizza Steam in inglese, ma il dato forse più sconfortante riguarda la nostra lingua: solo lo 0,75% dei giocatori utilizza Steam in italiano. Perché diciamo "sconfortante"? Perché una delle possibili cause potrebbe ... Leggi su eurogamer

