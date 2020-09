Star Trek: la serie televisiva del 1966 (Di martedì 8 settembre 2020) Chi di noi non conosce Star Trek? Una delle più grandi opere di fantascienza mai ideate. La serie televisiva è nata nel 1964 grazie a Gene Roddenberry ed è stata prodotta a partire dal 1966. L’8 settembre del 1966 andò in onda la prima puntata sul canale televisivo NBC. Tre stagioni e 79 episodi dopo è impressionante pensare che il tutto fu girato con un budget veramente molto ridotto. Tra i suoi sceneggiatori ricordiamo: Theodore Sturgeon, Robert Bloch e Richard Matheson. Come alcuni già sapranno, la serie Star Trek è ambientata tra il 2266 e il 2269: gli umani si sono riuniti nel governo mondiale della Terra Unita e, insieme ad altri abitanti della Via Lattea, fondano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

