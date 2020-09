Star Trek: Discovery 3, rilasciato il trailer della nuova stagione della serie tv (Di martedì 8 settembre 2020) Il trailer di Star Trek: Discovery 3 anticipa che nella nuova stagione della serie tv la U.S.S. affronterà un futuro tutt'altro che luminoso. Nelle scorse ore è stato rilasciato il trailer della nuova stagione di Star Trek: Discovery, la serie tv con Sonequa Martin-Green che tornerà nel catalogo Netflix con nuovi episodi a partire dal mese di ottobre. Il nuovo trailer di Star Trek: Discovery 3 ci mostra l'equipaggio della Discovery ... Leggi su movieplayer

