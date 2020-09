Stadio Collana gratis per 7mila studenti: faranno educazione fisica all’aperto (Di martedì 8 settembre 2020) Stadio Collana: lo storico impianto del Vomero ospiterà oltre 7mila studenti di otto scuole del territorio per le ore didattiche sportive. Bellissima iniziativa per oltre 7mila studenti di otto scuole del Vomero, che potranno usufruire gratuitamente dello Stadio Collana per svolgere all’aperto le ore di educazione fisica. Come riporta “Repubblica”, ciò è stato reso possibile … Leggi su 2anews

Lo Stadio Collana ospiterà studenti del territorio per attività sportiva gratuita. Si è tenuto nella giornata di lunedì, infatti, l'incontro con le istituzioni scolastiche della V Municipalità Arenell ...

