Sportitalia, Raiola spinge per portare Donnarumma alla Juventus a costo 0 (Di martedì 8 settembre 2020) Clamorosa indiscrezione di mercato riportata nelle ultime ore da Sportitalia: Mino Raiola vorrebbe portare alla Juventus Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan nel giugno 2021. Dietro i continui rinvii della trattativa per il rinnovo ci sarebbe una precisa strategia del procuratore, pronto a portare il portiere a Torino a parametro zero. Il … L'articolo Leggi su dailynews24

