Sportitalia - Nandez, tutto fermo: Ounas non vuole il Cagliari e preferisce l'estero (Di mercoledì 9 settembre 2020) Su Adam Ounas c'è l'interesse del Cagliari, al punto che nelle ultime ore s'è vociferato di una richiesta del Napoli per Nandez (ma il Napoli è fermo in entrata) con l'algerino come parziale contropartita. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sportitalia - Nandez, tutto fermo: Ounas stoppa il Cagliari perché vuole l'estero - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA – Parlato: 'Petagna vuole far parte del progetto, punterei su Acerbi, per il centrocampo si parla di Nandez… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA – Parlato: 'Petagna vuole far parte del progetto, punterei su Acerbi, per il centrocampo si parla di Nandez… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA – Parlato: 'Petagna vuole far parte del progetto, punterei su Acerbi, per il centrocampo si parla di Nandez… - napolimagazine : SPORTITALIA – Parlato: 'Petagna vuole far parte del progetto, punterei su Acerbi, per il centrocampo si parla di Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Nandez Sportitalia - Nandez, tutto fermo: Ounas stoppa il Cagliari perché vuole l'estero Tutto Napoli Sportitalia - Nandez, tutto fermo: Ounas non vuole il Cagliari e preferisce l'estero

Su Adam Ounas c'è l'interesse del Cagliari, al punto che nelle ultime ore s'è vociferato di una richiesta del Napoli per Nandez (ma il Napoli è fermo in entrata) con l'algerino come parziale contropar ...

Parlato: "Veretout resterà a Roma! Napoli, i due nomi ideali per difesa e centrocampo"

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. Ecco quanto dichiarato: " ...

Su Adam Ounas c'è l'interesse del Cagliari, al punto che nelle ultime ore s'è vociferato di una richiesta del Napoli per Nandez (ma il Napoli è fermo in entrata) con l'algerino come parziale contropar ...Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. Ecco quanto dichiarato: " ...