Sportitalia - Atalanta, Gomez tentato: l'Al-Nasr gli offre un ingaggio faraonico (Di martedì 8 settembre 2020) La domanda è: potrebbe il Papu lasciare Bergamo e l’Atalanta per chiudere la carriera altrove? In linea di massima no, in passato ha rifiutato proposte anche molto allettanti, ma può esserci un’eccezione, ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Atalanta Sportitalia - Atalanta, Gomez tentato: l'Al-Nasr gli offre un ingaggio faraonico Tutto Napoli Le ultime di mercato della Juve di mercoledì 2 settembre

Le ultime notizie del 2 settembre sulle trattative di mercato della Juve con acquisti e cessioni in diretta. Sono ore decisive per lo sbarco a Torino di Luis Suarez, che avrebbe già in tasca l’accordo ...

Sportitalia - Atalanta, assalto a Lasagna: oltre 20mln per convincere l'Udinese

Accostato con insistenza al Napoli, Kevin Lasagna resta un obiettivo concreto dell’Atalanta, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà: "E il club di Percassi non ha int ...

