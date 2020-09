Spaccapietre, la recensione: Salvatore Esposito si trasforma di nuovo per i De Serio (Di martedì 8 settembre 2020) La recensione di Spaccapietre, film di Gianluca e Massimiliano De Serio in cui Salvatore Esposito è un padre che, per sopravvivere, entra nel mondo clandestino e duro del caporalato. Presentato a Venezia 77, in sala dal 7 settembre. Nello scrivere la recensione di Spaccapietre non si può non pensare al lavoro fatto sul corpo di Salvatore Esposito dai fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio: non si vedeva un accanimento tale su un personaggio dai tempi di Dancer in the Dark di Lars von Trier. Come Björk nel film del regista danese, l'attore interpreta un padre costretto a crescere il figlio da solo, tra mille difficoltà. Siamo in Puglia, Giuseppe (Salvatore ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spaccapietre, la recensione: Salvatore Esposito si trasforma di nuovo per i De Serio… - attipensa : RT @moviestruckers: #Spaccapietre, recensione del film con #SalvatoreEsposito - Stellangy : RT @moviestruckers: #Spaccapietre, recensione del film con #SalvatoreEsposito - mattmellberg : RT @moviestruckers: #Spaccapietre, recensione del film con #SalvatoreEsposito - SalvioEspo : RT @moviestruckers: #Spaccapietre, recensione del film con #SalvatoreEsposito -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccapietre recensione Spaccapietre, la recensione: Salvatore Esposito si trasforma di nuovo per i De Serio Movieplayer.it Festival di Venezia: Jasmine Trinca e Clive Owen on the road in Guida romantica a posti perduti. La recensione

Il road movie è un sottogenere trasversale, segue codici che si adattano a tutte le sfumature del dramma e della commedia, e alle diverse tracce nazionali, regionali, dialettali. Guida romantica a pos ...

HOT CORNER | Salvatore Esposito: «Spaccapietre e le responsabilità del cinema…»

Ospiti del nostro Hot Corner, Alessio Boni e Violante Placido raccontano il cortometraggio Revenge Room di Diego Botta, e le loro passioni, da Marlon Brando a Gian Maria Volonté. «Ho voluto fare un fi ...

Il road movie è un sottogenere trasversale, segue codici che si adattano a tutte le sfumature del dramma e della commedia, e alle diverse tracce nazionali, regionali, dialettali. Guida romantica a pos ...Ospiti del nostro Hot Corner, Alessio Boni e Violante Placido raccontano il cortometraggio Revenge Room di Diego Botta, e le loro passioni, da Marlon Brando a Gian Maria Volonté. «Ho voluto fare un fi ...