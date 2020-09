Spaccano il vetro della finestra per rubare nell'appartamento ma vengono notati da un condomino: arrestati (Di martedì 8 settembre 2020) Notte da dimenticare per due 'topi d'appartamento' che, venerdì 4 settembre 2020, si sono introdotti in un alloggio al piano rialzato di via Arquata. Dopo aver rotto, con un pugno, i vetri esterni, i ... Leggi su torinotoday

Notte da dimenticare per due "topi d'appartamento" che, venerdì 4 settembre 2020, si sono introdotti in un alloggio al piano rialzato di via Arquata. Dopo aver rotto, con un pugno, i vetri esterni, i ...

Vandali e incivili senza scrupoli, anche a scapito dei bambini: area giochi nel mirino

Vandali e incivili anche a scapito dei bambini. Divertimenti da ripristinare nel parco-giochi al Vascello a Ferentino, l'invito ad intervenire rivolto agli amministratori arriva dai genitori. Purtropp ...

