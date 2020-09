Sos villaggi dei bambini: “La scuola salva i più fragili, serve il coraggio di investire in un nuovo patto educativo” (Di martedì 8 settembre 2020) Con la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, chiuse in Italia dal 4 marzo, tanti sono i dubbi e non poche le difficoltà, ma una grande certezza c’è: la scuola deve rimanere al centro dell’agenda politica e degli sforzi di tutte le nazioni, perché è il primo vero argine alle diseguaglianze e alla povertà educativa e materiale di ogni individuo. Come ha ricordato il Direttore dell’OMS per l’Europa Hans Kluge, la pandemia da Covid-19 ha causato la più … Continua L'articolo Sos villaggi dei bambini: “La scuola salva i più fragili, serve il coraggio di investire in un nuovo patto educativo” proviene da il ... Leggi su ilmanifesto

