Sorteggiato il tabellone di Coppa Italia, il cammino del Benevento: debutto il 28 ottobre (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2020/2021. Il Benevento partirà dal terzo turno, in programma il 28 ottobre al Ciro Vigorito. I giallorossi se la vedranno con una tra Renate, Avellino ed Empoli. La vincente tra le prime due, che si troveranno di fronte nel primo turno, affronterà la squadra toscana. E’ da questo doppio impegno, dunque, che verrà fuori l’avversaria della Strega. Sul cammino degli uomini di Inzaghi ai sedicesimi incrocerebbero una tra Ascoli, Perugia, Brescia e Trapani. Ai quarti, nell’eventualità, ci sarebbe il Napoli. QUI IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

di Claudio De Vito. La sentenza d’appello sul caso Bitonto-Picerno non arriverà oggi né tantomeno domani come inizialmente previsto, ma la prossima settimana. Entro mercoledì 16 settembre si dovrà nec ...

Si è svolto questo pomeriggio il sorteggio per delineare il tabellone della Coppa Italia 2020-21. Il Crotone entrerà in gioco nel terzo turno eliminatorio e saranno impegnati il 28 ottobre, in casa, c ...

