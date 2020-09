Sorteggi Coppa Italia: per il Napoli possibili quarti di finale con la Roma (Di martedì 8 settembre 2020) Si sono svolti nel pomeriggio nella sede della Lega Serie A i Sorteggi per la prossima edizione della Coppa Italia. Il Napoli, detentore del titolo, è tra le otto teste di serie che scenderanno in campo a partire dagli ottavi di finale. Questo l’ordine del Sorteggio: 1) Atalanta, 2) Juventus, 3) Inter, 4) Roma, 5) Napoli, 6) Milan, 7) Sassuolo, 8) Lazio. Così questo è il possibile scenario ai quarti di finale, che si giocheranno in gara secca in casa della prima Sorteggiata: Atalanta-Lazio, Roma-Napoli, Inter-Milan, Juventus-Sassuolo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

