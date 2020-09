Sondaggi elettorali SWG, solo la Campania solid per il centrosinistra (Di martedì 8 settembre 2020) Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG le prossime elezioni regionali del 20-21 settembre potrebbero finire con un 5-1, un 4-2, per il centrodestra naturalmente, o un 3 a 3. Altri esiti vengono considerati altamente improbabili.Segui Termometro Politico su Google News L’unica regione che viene data per scontata al centrosinistra è la Campania, anche se appare più come un trionfo personale di De Luca che dei partiti che l’appoggiano. Il governatore uscente avrebbe tra il 51 e il 55% dei voti, contro il 29-33% dell’eterno sfidante Caldoro e l’11-15% della pentatellata Ciarambino. solo briciole agli altri sfidanti. Fonte: SWGLe vittorie del PD e degli alleati potrebbero finire qua se le due sfide al limite di Toscana e Puglia vedessero il ... Leggi su termometropolitico

LegaSalvini : SONDAGGI ELETTORALI IN TOSCANA, LA CANDIDATA DELLA LEGA A SOLO UN PUNTO DAL CENTROSINISTRA - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #SondaggiPolitici2020 Ecco i Sondaggi politici elettorali Swg per LA7 ad… - Obiettiv0 : RT @PIPPARUSO: @MPenikas Qui dice altro - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi elettorali Ipsos ?? In #Toscana e in #Puglia il risultato sarebbe incerto fino all'ultimo.… - CretellaRoberta : RT @PIPPARUSO: @MPenikas Qui dice altro -