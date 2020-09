Sondaggi elettorali Bidimedia: Regionali Puglia, Emiliano davanti a Fitto (Di martedì 8 settembre 2020) In Puglia si gioca una delle partite più incerte delle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre. Nell’ultimo mese diversi istituti si sono cimentati nel rilevare gli orientamenti di voto dei pugliesi. Partiamo da Emg che ha condotto un’indagine demoscopica ad inizio luglio ma poi pubblicata il 10 agosto. Emg dà il candidato di centrodestra Raffaele Fitto con un vantaggio di sei punti sul governatore uscente e candidato di centrosinistra, Michele Emiliano (43,5% contro 37,5%). Terza con il 12% la pentatellata Antonella Laricchia seguita da Ivan Scalfarotto (Italia Viva, +Europa e Azione) con il 5%, chiude Mario Conca con il 2%. Per quanto riguarda le liste, primo il Pd con il 21,5%, seguito da Lega (15%), FDI (14%), M5S (13,5%), Forza Italia (10%) e IV (2%). In un’analoga indagine ... Leggi su termometropolitico

