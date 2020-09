Somiglianza tra Chiara Ferragni e Antonella Interlenghi (Di martedì 8 settembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ciao ragazze! Sto guardando un film e c’è questa attrice che ho cercato su Wikipedia e si chiama Antonella Interlenghi (non la conoscevo), e praticamente somiglia tantissimo a Chiara ... Leggi su isaechia

meripertutti : RT @wizardsith: ricordiamo come spesso sia stata notata fatta notare la somiglianza tra Tom Hiddleston e Sir Herbert Beerbohm Tree, nato a… - aniskyvalker : RT @wizardsith: ricordiamo come spesso sia stata notata fatta notare la somiglianza tra Tom Hiddleston e Sir Herbert Beerbohm Tree, nato a… - 21centurygirlll : RT @wizardsith: ricordiamo come spesso sia stata notata fatta notare la somiglianza tra Tom Hiddleston e Sir Herbert Beerbohm Tree, nato a… - johnlockmiracle : RT @wizardsith: ricordiamo come spesso sia stata notata fatta notare la somiglianza tra Tom Hiddleston e Sir Herbert Beerbohm Tree, nato a… - purple_lady18 : RT @wizardsith: ricordiamo come spesso sia stata notata fatta notare la somiglianza tra Tom Hiddleston e Sir Herbert Beerbohm Tree, nato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra UOMINI E DONNE/ Puntata 8 settembre: Roberta e Carlotta pazze dei tronisti

BLANDA SOSIA DI ANDREAS MULLER? Roberta Di Padua mette gli occhi su uno degli aspiranti tronisti di Uomini e Donne. Dopo aver espresso apprezzamenti per Davide, Gianluca e Blanda, Roberta Di Padua con ...

Alberto Matano: La Vita in Diretta al via (con frecciata a Barbara)

Alberto Matano sarà il volto unico de La Vita in Diretta. Il suo stile di conduzione e la sua serietà professionale hanno convinto al cento per cento la dirigenza RAI, che ha deciso di “liberare” il c ...

BLANDA SOSIA DI ANDREAS MULLER? Roberta Di Padua mette gli occhi su uno degli aspiranti tronisti di Uomini e Donne. Dopo aver espresso apprezzamenti per Davide, Gianluca e Blanda, Roberta Di Padua con ...Alberto Matano sarà il volto unico de La Vita in Diretta. Il suo stile di conduzione e la sua serietà professionale hanno convinto al cento per cento la dirigenza RAI, che ha deciso di “liberare” il c ...