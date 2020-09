Soltanto 743 litri al secondo agli agricoltori di Taranto dalla diga di San Giuliano per irrigare i campi (Di martedì 8 settembre 2020) Taranto. Ormai è da diverso tempo, come ampiamente segnalato e documentato, che il Consorzio unico della Basilicata fa arrivare dalla diga di San Giuliano 1116 litri d’acqua al secondo a Matera e 743 litri d’acqua al secondo verso Taranto (questa mattina addirittura 500 litri al secondo): due pesi, due misure. Alla Basilicata di più, alla Puglia di meno, ma la diga di San Giuliano per il 50% appartiene proprio alla Puglia, senza contare che gli accordi sulla gestione e l’utilizzo della risorsa idrica per l’irrigazione erano altri e contemplavano, anche in questo caso, la metà per le esigenze lucane e l’altra metà ... Leggi su laprimapagina

