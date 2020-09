Solo il 40% dei corsi della Statale di Milano sarà in presenza (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - Alla Statale di Milano, si è pronti a ricominciare con un ‘sistema misto', parte dei corsi in aula e parte fuori. Tanti studenti fuori sede sceglieranno di non prendere casa in città visto che, spiega il Rettore Elio Franzini, “è garantito Solo il 40 per cento delle lezioni in presenza e c'è la possibilità di seguire tutta la didattica online per il primo semestre”. Con tutte le conseguenze per tutto ciò che gira attorno al ‘pianeta' università: affitti di case, locali, librerie universitarie. “Il centro è deserto - dice il Rettore dal suo ufficio di via Festa del Perdono, a pochi passi dal Duomo - i bar qui intorno sono quasi tutti chiusi, ce ne sono 3 aperti per ora. Qui la situazione appare disastrosa, ... Leggi su agi

Solo il 40% dei corsi della Statale di Milano sarà in presenza

AGI - Alla Statale di Milano, si è pronti a ricominciare con un ‘sistema misto’, parte dei corsi in aula e parte fuori. Tanti studenti fuori sede sceglieranno di non prendere casa in città visto che, ...

