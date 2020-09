Soldato statunitense ferito nell’attacco di Al-Shabaab in Somalia (Di martedì 8 settembre 2020) Durante un attacco del gruppo terrorista Al-Shabaab, un Soldato statunitense è rimasto ferito in Somalia. Le forze americane sono in Somalia per combattere insieme alle forze governative somale questo gruppo, collegato ad Al-Qaeda. Gli USA hanno 600 membri che lavorano per addestrare le truppe somale a combattere i gruppi terroristici. Un Soldato statunitense ferito da … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Soldato statunitense Al Shabaab all'offensiva in Somalia, un soldato Usa ferito gravemente Il Manifesto Critiche a Mulan, tra pinkwashing e l’appoggio a chi calpesta i diritti umani in Cina e a Hong Kong

Il film di Mulan, uscito il 4 settembre in pay-per-stream sulla piattaforma Disney+, non ha avuto una gestazione semplice in fase di produzione ma non si può dire nemmeno che abbia avuto una benevola ...

L’almanacco del Giunco: il 5 settembre nasce Freddie Mercury e inizia il governo Conte

GROSSETO – Sabato 5 settembre, santa Teresa di Calcutta vergine, il sole sorge alle 6.44 e tramonta alle 19.41. Accadeva oggi: 1395 – Gian Galeazzo Visconti è investito della carica di duca dall’imper ...

Il film di Mulan, uscito il 4 settembre in pay-per-stream sulla piattaforma Disney+, non ha avuto una gestazione semplice in fase di produzione ma non si può dire nemmeno che abbia avuto una benevola ...GROSSETO – Sabato 5 settembre, santa Teresa di Calcutta vergine, il sole sorge alle 6.44 e tramonta alle 19.41. Accadeva oggi: 1395 – Gian Galeazzo Visconti è investito della carica di duca dall’imper ...