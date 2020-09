Soccer: Zaniolo snaps cruciate knee ligament (Di martedì 8 settembre 2020) ROME, SEP 8 - AS Roma midfielder Nicolò Zaniolo is set for another long spell on the sidelines after snapping the cruciate ligament in his left knee in Italy's 1-0 win over the Netherlands in the ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ROME, AUG 28 - Inter Milan defender Alessandro Bastoni, Sassuolo midfielder Manuel Locatelli, and Sassuolo striker Francesco Caputo have got their first Italy call-ups from coach Roberto Mancini for t ...

