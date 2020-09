Sky - Koulibaly, non solo il City: l'agente lavora anche in orbita Psg (Di martedì 8 settembre 2020) Fali Ramadani, procuratore di Kalidou Koulibaly per la cessione del difensore del Napoli non lavora solo in orbita Manchester City ma anche per il Psg. Leggi su tuttonapoli

SkySport : Napoli, su Koulibaly anche il PSG: chiesto Nandez al Cagliari. Le news di calciomercato - Salvato95551627 : RT @SkySport: Napoli, su Koulibaly anche il PSG: chiesto Nandez al Cagliari. Le news di calciomercato - CrapanzanoRobin : RT @SkySport: Napoli, su Koulibaly anche il PSG: chiesto Nandez al Cagliari. Le news di calciomercato - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Sky - Koulibaly, l'agente lavora anche in orbita Psg - SkySport : Napoli, su Koulibaly anche il PSG: chiesto Nandez al Cagliari. Le news di calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Koulibaly Napoli, su Koulibaly anche il PSG: chiesto Nandez al Cagliari. Le news di calciomercato Sky Sport SKY - Koulibaly-Manchester City, l'aspetto che irrita De Laurentiis e blocca il Napoli

La trattativa tra il Manchester City e il Napoli per lo sbarco di Kalidou Koulibaly in Premier League, nonostante le tante voci di mercato, non sembra decollare in maniera decisa e definitiva. A fare ...

SKY - Koulibaly, City pronto ad una nuova offerta al Napoli! C'è già un accordo col calciatore

C'è voglia di procedere ad un'offerta ma offerte ufficiali non ci sono, il presidente le aspetta direttamente dal City e non da Ramadani, il patron vuole… Leggi ...

La trattativa tra il Manchester City e il Napoli per lo sbarco di Kalidou Koulibaly in Premier League, nonostante le tante voci di mercato, non sembra decollare in maniera decisa e definitiva. A fare ...C'è voglia di procedere ad un'offerta ma offerte ufficiali non ci sono, il presidente le aspetta direttamente dal City e non da Ramadani, il patron vuole… Leggi ...