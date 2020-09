Sinisa Mihajlovic ha battuto anche il Covid-19: l’annuncio della figlia (Di martedì 8 settembre 2020) Sinisa Mihajlovic è riuscito a battere anche il Covid19 dopo aver sconfitto una terribile leucemia. Grande vittoria per il tecnico del Bologna L’allenatore dei rossoblu ha dimostrato grande carattere e determinazione. La sua battaglia più grande l’ha sicuramente vinta sconfiggendo la terribile leucemia che lo aveva colpito qualche mese fa. La riabilitazione e la lunga … L'articolo Sinisa Mihajlovic ha battuto anche il Covid-19: l’annuncio della figlia proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

rtl1025 : ?? L'allenatore del #Bologna Sinisa #Mihajlovic è risultato negativo a due tamponi per il #Coronavirus. Il tecnico,… - Agenzia_Ansa : Calcio: 2/o tampone negativo, Sinisa #Mihajlovic è guarito.Domani sarà al centro tecnico a dirigere l'allenamento.… - Blacksnowwhite4 : RT @VitoGulli: Che strano????.. non leggo nulla in giro, sulla notizia che Sinisa Mihajlovic è già uscito dal covid con 2 tamponi negativi ????… - Marko_Morandi : RT @VitoGulli: Che strano????.. non leggo nulla in giro, sulla notizia che Sinisa Mihajlovic è già uscito dal covid con 2 tamponi negativi ????… - 45acpjoe : RT @PieAgo95: Sinisa Mihajlovic è tornato! ?? Dopo la positività al coronavirus, il tecnico serbo è guarito ed ora ha diretto anche l’allen… -