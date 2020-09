Singapore, il primo store galleggiante di Apple è come il Pantheon di Roma (Di martedì 8 settembre 2020) Un futuristico negozio galleggiante a Singapore, sul lungomare della città. È l’Apple Marina Bay Sands, della Apple, ispirato nelle forme al Pantheon di Roma. Lo store inaugurerà il 10 settembre, ubicato su uno specchio d’acqua dove in precedenza si trovava il nightclub Avalon. Con l’annuncio sul suo sito l’azienda ha divulgato nuove foto dello store e ha svelato alcuni interessanti dettagli sul suo progetto. Sala riunioni sottomarina Apple Marina Bay Sands offre una vista panoramica a 360 gradi della metropoli asiatica e del suo spettacolare skyline ed è composto da una struttura a cupola interamente in vetro. La cupola del primo store ... Leggi su velvetgossip

leganerd : Apple, a Singapore il primo store “galleggiante” ispirato al Pantheon ? - NicknameG : Churchill scoprì che Singapore era molto più vulnerabile ai piani di invasione giapponese di quanto pensasse in un… - Il_Nerdastro : E #Mulan? Il Live Action #Disney, che viene proiettato in pochissimi paesi al cinema, ha però raggiunto il primo po… - NuTeslaRes : #Marina Bay Sands senza veli: a Singapore il primo Apple Store galleggiante - - CorrNazionale : #Apple ha annunciato l’apertura dell’#AppleMarinaBaySands, il terzo store a #Singapore e il primo al mondo che gall… -