Simpatica trovata elettorale del candidato di Forza Italia Franco Silvestro (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSimpatica trovata elettorale di Franco Silvestro, imprenditore candidato alle regionali in Campania con Forza Italia: ha inviato agli elettori che hanno Silvestro come nome di battesimo, scovandoli sull’elenco telefonico, un biglietto con su scritto: “Stavolta sei il protagonista: scrivi il tuo nome, scrivi Silvestro”. Una idea innovativa, quella dell’imprenditore, che sta facendo il giro della rete. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

alelexyyy : Oggi mi sono trovata parecchie volte questa persona in tl, le ho risposto ad alcuni tweet e lei ha riaposto a me. M… - 6itchhhh : LANDO??ascolta: cantante dovresti avere più autostima,sei davvero simpatica e mi sono trovata subito a mio agio con… - BlueFab_ : 14) Ci seguiamo da una vita ?? onestamente mi sono sempre trovata bene anche se ultimamente non interagiamo spesso i… - mc_ddonalds : 33. una volta mi sono trovata in disaccordo su quello che hai scritto ma comunque siamo riuscite a parlarne tranqui… - EffeClaire : certa che, se Bressanini mi avesse insegnato chimica al liceo, sicuramente l’avrei trovata affascinante ed anche simpatica -

Ultime Notizie dalla rete : Simpatica trovata Simpatica trovata elettorale del candidato di Forza Italia Franco Silvestro anteprima24.it Lucarelli ancora contro Salvini: "Bivacca dove altri lavorano e arriva col barcone. Lo avrei rimandato indietro"

Forzare una battuta per risultare simpatici nel mondo del web. Selvaggia Lucarelli oggi su Facebook ha cercato di ironizzare a tutti i costi su Matteo Salvini in visita alla Mostra del cinema di Venez ...

The Boys 2: scopri che tipo di supereroe sei in questo mini-gioco 23

Abbiamo creato un simpatico minigioco di The Boys 2, la nuova stagione della bellissima serie di Amazon Prime, per scoprire che tipo di supereroe sei. NOTIZIA di Luca Forte — 05/09/2020 In collaborazi ...

Forzare una battuta per risultare simpatici nel mondo del web. Selvaggia Lucarelli oggi su Facebook ha cercato di ironizzare a tutti i costi su Matteo Salvini in visita alla Mostra del cinema di Venez ...Abbiamo creato un simpatico minigioco di The Boys 2, la nuova stagione della bellissima serie di Amazon Prime, per scoprire che tipo di supereroe sei. NOTIZIA di Luca Forte — 05/09/2020 In collaborazi ...