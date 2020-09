Simone Bolognesi, chi è il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez (Di martedì 8 settembre 2020) Nel trono over di Uomini e Donne (da quest'anno unito al trono classico) ci sono dei nuovi volti, ma anche dei graditi ritorni. E' il caso di Simone Bolognesi, 41enne proveniente dall'Emilia Romagna. Occhi chiari, capello mosso biondo e fisico curato come mostra nel suo profilo instagram seguito da più di 11.000 followers. E' un albergatore ed un organizzatore di eventi.Per Simone l'esperienza nel programma di Maria de Filippi non è una novità, ben 9 anni fa infatti ha già avuto modo di cercare l'amore durante il periodo del trono occupato da Teresanna Pugliese e Giulia Montanarini. Fu proprio Giulia ad essere adocchiata dall'uomo, ma le cose non andarono per il verso giusto, dunque lasciò il programma.Simone Bolognesi, chi è il primo ... Leggi su blogo

