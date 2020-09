Silvio Berlusconi, Zangrillo: quadro in costante miglioramento | Il leader di FI: 'Lotto per uscire da questa malattia infernale' (Di martedì 8 settembre 2020) 'Oggi, martedì 8 settembre, possiamo confermare l'osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti'. E' ... Leggi su tgcom24.mediaset

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al… - infoitinterno : Coronavirus | Silvio Berlusconi, arriva il bollettino medico odierno: ‘Parametri rassicuranti’ - infoitinterno : Silvio Berlusconi, la telefonata al comizio: 'Sto lottando col coronavirus. Malattia infernale, spero di farcela' -