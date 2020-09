Silvio Berlusconi, Zangrillo: “Quadro clinico è in costante evoluzione favorevole” (Di martedì 8 settembre 2020) “Quadro clinico in costante evoluzione favorevole”. Le condizioni di Silvio Berlusconi migliorano, assicura Alberto Zangrillo. Il responsabile del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele ha spiegato nel bollettino quotidiano che tutti i parametri clinici dell’ex premier, ricoverato da venerdì per un principio di polmonite bilaterale a causa del coronavirus, “sono rassicuranti”. Berlusconi, 83 anni, è risultato positivo al tampone la scorsa settimana dopo i figli Luigi e Barbara. È della giornata di lunedì invece la notizia del contagio anche della primogenita Marina, 54 anni. La presidente di Fininvest e di Mondadori è in buone condizioni di salute e, in isolamento a casa, continua le ... Leggi su ilfattoquotidiano

