Silvio Berlusconi sulle sue condizioni di salute: "La mia carica virale da record" (Di martedì 8 settembre 2020) Silvio Berlusconi aggiorna i senatori di Forza Italia sulle sue condizioni di salute: ricoverato per Coronavirus al San Raffale, l'ex premier conferma la sua 'carica virale da record'. Silvio Berlusconi dopo cinque giorni di ricovero al San Raffaele di Milano per Coronavirus, telefona ai senatori di Forza Italia: il Cavaliere vuole spronarli al massimo impegno per le prossime elezioni regionali e sulle sue condizioni di salute dice "La mia carica virale è da record". Sono passati cinque giorni da quando Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano dopo ... Leggi su movieplayer

fanpage : “Il mio tampone risultato positivo, mi hanno detto i medici, era il numero uno per carica virale. Questa è la confe… - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - SickBoy1987 : RT @fanpage: “Il mio tampone risultato positivo, mi hanno detto i medici, era il numero uno per carica virale. Questa è la conferma che io… - Ribelle00109368 : #Berlusconi Viva l'Italia L'Italia che ha scelto Di credere ancora In questo sogno Presidente, siamo con te Meno ma… -