Silvio Berlusconi panfilo Murdoch covo del Coronavirus: viavai di persone allo yacht di lusso (Di martedì 8 settembre 2020) Giorni delicati per Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano. Al Cavaliere è stata diagnosticata una polmonite bilaterale determinata dal Coronavirus allo stato precoce. Riposo assoluto resta l'imperativo del momento. E mentre il leader di Forza Italia lotta per la partita più importante, quella per la vita, tanti si domandano chi sia stato il paziente zero. Quale persona ha contagiato tutti i membri della Berlusconi Dinasty? Dopo la positività scoperta a Barbara e Luigi, ieri anche la primogenita del Cavaliere, Marina, è risultata affetta da Covid. Il giornalista Valentino Di Giacomo su 'Il Mattino' individua nel mega panfilo dell'ex premier il covo del virus, che non ha risparmiato ...

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al… - Nonnadinano : RT @MPSkino: Silvio @berlusconi ha avuto la fortuna di ammalarsi in agosto e non in febbraio... Nel frattempo: ?? la SCIENZA ha isolato il… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: La primogenita di Silvio Berlusconi è in isolamento a casa e continua a lavorare. La famiglia aveva trascorso gli ultimi g… -