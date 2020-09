Silvio Berlusconi, il bollettino del San Raffaele: parametri rassicuranti (Di martedì 8 settembre 2020) Come ogni giorno l’Ospedale San Raffaele di Milano emana il bollettino sulle condizioni di Silvio Berlusconi: i parametri rilevati sarebbero rassicuranti Nel quarto giorno di ricovero all’Ospedale San Raffaele di Milano, a causa di una polmonite bilaterale provocata dalla positività al Coronavirus, le condizioni di Silvio Berlusconi sembrerebbero in miglioramento. Infatti, come ogni giorno, anche quest’oggi il professor Alberto Zangrillo ha firmato il bollettino emanato dall’ospedale sulle condizioni del presidente. Quelle che arrivano sembrerebbero essere buone notizie, poiché nella nota ufficiale si legge che il quadro clinico continua ad essere in ”evoluzione ... Leggi su bloglive

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al… - Pasqual01029538 : RT @Moonlightshad1: 'Lavorano normalmente' anche i malati di tumore che si sottopongono alla chemioterapia, prima vanno in ospedale e poi i… - 2002Sissi : RT @LupodiBrughiera: Nessun rispetto per Silvio #Berlusconi. Dare rispetto a Berlusconi vuol dire toglierlo a #Falcone e #Borsellino. Mai.… -