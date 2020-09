Sileri: 'Grazie alle misure anti-Covid, possibile che l'influenza circoli meno' (Di martedì 8 settembre 2020) "Il vaccino antinfluenzale ci sarà per tutti". Ad assicurarlo è stato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a 'L'Aria che tira' su La7. Sileri si è poi rivolto all'infettivologo ... Leggi su globalist

LoGePi70 : @piersileri Signor Sileri da lei sempre parole chiare e oneste. Grazie - Ettore572 : RT @SilvyKin92: Grazie #Sileri per non credere in un caso #Lombardia #quartarepubblica - SilvyKin92 : Grazie #Sileri per non credere in un caso #Lombardia #quartarepubblica - gandr112 : Sileri ha deliberato una intuizione che avevamo appreso tutti già il primo di febbraio. Grazie Sileri #inonda - jokervilma : RT @piersileri: Trovare il coraggio di fare una professione con stipendi bassi, condizioni di lavoro non eccellenti, a volte malmenato dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Grazie Sileri: "Grazie alle misure anti-Covid, possibile che l'influenza circoli meno" Globalist.it Il Sele d’Oro premia la ricerca d’eccellenza: riconoscimenti per l’oncologo Antonio Giordano e la Ceo di Materias Caterina Meglio

Oliveto Citra, 8 Settembre – Il Sele d’Oro Mezzogiorno accende i riflettori sulla ricerca d’eccellenza e premia, tra gli altri, Antonio Giordano, oncologo di fama internazionale, e Caterina Meglio, CE ...

Vaccino antinfluenzale, la promessa del viceministro Paolo Sileri: "Ci sarà per tutti. Ci ammaleremo meno"

In Italia non ci saranno problemi legati alla mancanza di vaccino antinfluenzale. Il vaccino ci sarà per tutti. Lo ha assicurato il viceministro alla salute, Paolo Sileri, intervenendo a L'aria che ti ...

Oliveto Citra, 8 Settembre – Il Sele d’Oro Mezzogiorno accende i riflettori sulla ricerca d’eccellenza e premia, tra gli altri, Antonio Giordano, oncologo di fama internazionale, e Caterina Meglio, CE ...In Italia non ci saranno problemi legati alla mancanza di vaccino antinfluenzale. Il vaccino ci sarà per tutti. Lo ha assicurato il viceministro alla salute, Paolo Sileri, intervenendo a L'aria che ti ...