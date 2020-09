"Si fingeva amico e scroccava". Così Belen ha smascherato il truffatore (Di martedì 8 settembre 2020) Belén Rodriguez smaschera un truffatore a Capri. La bella argentina non dimenticherà mai quest'estate e non per il gossip a tutto corna e baci quanto per essere balzata agli onori della cronaca giudiziaria. A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera. Marko Pale, 30 anni, originario della Croazia, ma residente a Belluno, il 22 agosto è sbarcato a Capri e, spacciandosi per console grazie a carta d'identità e bonifici falsi, ha scroccato 10 giorni di vacanza. Ha noleggiato yatch per 4.500 euro e ha dormito in un albergo extra lusso per 10.000 euro prima di finire agli arresti. Marko Pale, nome d'arte truffaldino Marko Falco, ha gozzovigliato nel Golfo di Napoli per giorni ospitando a bordo dei natanti in affitto anche Mattia Ferrari, grande amico di Belen Rodriguez. Ma è stata proprio la ... Leggi su iltempo

