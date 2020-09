Si fingeva amico di Belen Rodriguez per fare le vacanze a “scrocco” a Capri: falso diplomatico è stato arrestato (Di martedì 8 settembre 2020) Sembra la trama di un film ma è la realtà. Marko Pale, 30enne croato, è stato arrestato e condannato per direttissima a 8 mesi di carcere dopo essersi finto un diplomatico amico di Belen Rodriguez per “scroccare” alcuni giorni di vacanza a Capri, dove ha potuto anche noleggiare uno yacht e soggiornare in hotel di... L'articolo Si fingeva amico di Belen Rodriguez per fare le vacanze a “scrocco” a Capri: falso diplomatico è stato arrestato proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Cecilia Rodriguez è stata tradita | Parla la donna con cui Ignazio si finse single

La donna che spinto Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a lasciarsi non è stata Diletta Leotta ma Caterina Bernal. Modella argentina con cui Moser progettava anche un viaggio a Madrid. Un piano perfetto ...

