Shakira saluta l’estate: il lato B incanta i social (FOTO) (Di martedì 8 settembre 2020) “This is a new bathing suit I designed and my friend Bego made for me. I always need to create my own for the summer!“. Lo ha scritto su instagram Shakira, popolare cantante colombiana in vacanza alle Maldive con i figli. Uno scatto perfetto del lato B ha fatto impazzire i social. Il bikini, disegnato da lei, rivela la sua passione per la moda, oltre che per la musica che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Leggi su sportface

Difficile competere con i meravigliosi panorami delle Maldive, ma Shakira c'è riuscita. La cantante colombiana, in vacanza con Piqué e i due figli, ha infatti pubblicato uno scatto del suo lato B perf ...

