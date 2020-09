Serie B2, l’OlimpiaVolley riparte: da lunedì il via alla nuova stagione (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa dell’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino A pochi giorni dalla ripresa delle attività dell’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino a tirare le somme su mercato, obiettivi e futuro è il presidente della società telesina, Antonio Campanile. Questi, sono giorni frenetici di riunioni, incontri e lavoro per far si che il nuovo anno parta con il piede giusto. In settimana, anche fare in modo che tutto sia controllato dal punto di vista sanitario partirà lo screening per l’interà società con test seriologici. Una precauzione alla quale l’Olimpia non ha voluto rinunciare anche per accogliere al meglio le nuove atlete che giungeranno nel Sannio questo weekend e che già lunedì affronteranno le ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’OlimpiaVolley