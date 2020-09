Sequestra e violenta una donna per giorni, arrestato il direttore di una radio (Di martedì 8 settembre 2020) È un noto dj della Capitale, ha Sequestrato e violentato una donna per tre giorni. È stato arrestato ieri dalla Polizia Il carnefice si chiama Francesco Cirioni, è un noto dj di Roma, conosciuto come dj Franceschino, ed è anche l’amministratore e direttore generale di radio Zero Sei. Ha Sequestrato e violentato una escort per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

