Scuole, risorse Pon per 236 milioni di euro: libri gratis a oltre 425mila studenti (Di martedì 8 settembre 2020) “Abbiamo voluto utilizzare i Fondi Pon, risorse europee, per dare una mano concreta a chi sta vivendo difficoltà economiche che possono ricadere sugli studi dei figli e generare, purtroppo, anche fenomeni di dispersione”. Lo ha detto la ministra del’Istruzione Lucia Azzolina, ascoltata oggi dalla commissione Istruzione del Senato durante l’informativa sull’avvio dell’anno scolastico. “Abbiamo previsto uno stanziamento di 236 milioni per dare libri scolastici, zaini e dispositivi digitali, gratuitamente, alle ragazze e ai ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado. Testi che stanno per esser loro forniti direttamente dalle Scuole. Il bando è scaduto lo scorso 23 luglio. Hanno aderito quasi 4.900 Scuole. Daremo ... Leggi su ildenaro

