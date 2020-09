Scuola, un insegnante su quattro ha fatto il test sierologico (Di martedì 8 settembre 2020) Il flop dei test sierologici a Scuola: solo un insegnante su quattro lo ha fatto. ROMA – Il flop dei test sierologici a Scuola. Come riportato da La Repubblica, solo un insegnante su quattro si è sottoposto ai controlli per verificare se hanno avuto il virus. Un numero sotto le aspettative del Governo che, come successo con Immuni, si aspettava una risposta maggiore da parte dei docenti. Dati bassi che sembrano essere strettamente collegati al rischio di dover stare in quarantena se positivi e asintomatii. Il flop delle chiamate veloci L’altro flop della Scuola è arrivata con le chiamate veloci. Doveva essere un’opportunità in più ai tempi del Covid per arrivare ... Leggi su newsmondo

Riaperture dalla scuola il 14 settembre, la Ministra azzolina è sicura: «Entro il 30 ottobre arriveranno nelle aule 2,4 milioni di banchi. E in due mesi recupereremo 20 anni di ritardi». «Da insegnant ...

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - In Umbria circa il 75 per cento di docenti e operatori scolastici hanno accettato di sottoporsi volontariamente allo screening sierologico per il Covid promosso dall'Assesso ...

