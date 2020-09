Scuola, siamo gli ultimi in Europa: il confronto con gli altri Paesi è impietoso (Di martedì 8 settembre 2020) Linee guida oscure e diffuse all’ultimo momento. nessun collegamento con i servizi territoriali. E il record di chiusura. I risultati del progetto di ricerca “Scuolacovid19” che monitora dall'inizio della crisi i documenti e le iniziative dei ministeri dell'istruzione di Italia, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna e SpagnaScuola, misure a confronto" Leggi su espresso.repubblica

paola_demicheli : Siamo l’unico paese al mondo che fornirà 11 milioni di mascherine alla scuola ogni giorno - LegaSalvini : #SALVINI LANCIA L’ALLARME: “SCUOLA È VERA EMERGENZA NAZIONALE, SIAMO UNICO PAESE SENZA CERTEZZE” - BELLECatherine7 : RT @paola_demicheli: Siamo l’unico paese al mondo che fornirà 11 milioni di mascherine alla scuola ogni giorno - ariolele : RT @benerinaldi: Là dove non arriva la cultura, arriva la violenza. Più cervello e meno muscoli! Siamo responsabili tutti di uno Stato che… - Radio24_news : RT @100Milan_R24: [???ON AIR] Siamo in diretta fino alle 11 su @Radio24_news per parlare di #scuola, dell'omicidio #WillyMonteiro e del co… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola siamo Scuola, siamo gli ultimi in Europa: il confronto con gli altri Paesi è impietoso L'Espresso In regione scoperti 7 contagi su un totale di quasi 50mila persone. La campagna prosegue fino al termine della settimana

Non è terminata ieri (7 settembre), come inizialmente previsto, ma prosegue fino al termine della settimana la campagna di screening sierologico sul personale scolastico voluta dalla Regione Emilia-Ro ...

Governo, Dpcm prorogato al 7 ottobre: tensione sulla scuola

NordEst – Il premier Giuseppe Conte firma il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che proroga le misure anti-coronavirus fino al 7 ottobre. Poche le novità, tra cui la possib ...

Non è terminata ieri (7 settembre), come inizialmente previsto, ma prosegue fino al termine della settimana la campagna di screening sierologico sul personale scolastico voluta dalla Regione Emilia-Ro ...NordEst – Il premier Giuseppe Conte firma il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che proroga le misure anti-coronavirus fino al 7 ottobre. Poche le novità, tra cui la possib ...