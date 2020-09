Scuola, prende corpo l’ipotesi del rinvio. Il Codacons: «Non ci sono le condizioni per riaprire» (Di martedì 8 settembre 2020) Le famiglie sono allarmate, alcuni governatori hanno già deciso il rinvio, in altre zone c’è incertezza e imbarazzo. Per non parlare poi di Roma, dove si naviga al buio. Rimandare l’inizio delle lezioni nelle scuole che, il 14 settembre, risulteranno sprovviste dei banchi monoposto. A chiederlo è il Codacons, dopo le notizie secondo cui in molti istituti le nuove postazioni non riusciranno ad arrivare entro l’avvio dell’anno scolastico. Il Codacons: «Troppi rallentamenti, così non va» «I ritardi nelle forniture dei banchi monoposto creano pesanti discriminazioni a danno degli studenti», spiega il presidente Carlo Rienzi. «Alcune scuole potranno infatti godere delle nuove postazioni. Invece, in altre gli alunni dovranno attendere ottobre o ... Leggi su secoloditalia

AGI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vola a Beirut ma a tenere banco è ancora una volta il tema scuola. "Abbiamo lavorato tantissimo perché quest'anno veramente si possa garantire a tutt ...

Scuola, Sala; «Stipendi troppo bassi rispetto al costo della vita, un fiasco il bando di gara per trovare insegnanti»

«Un fiasco assoluto». Così il sindaco Beppe Sala ha bollato il bando online del governo per trovare insegnanti disposti a trasferirsi in Lombardia. «Numeri risibili rispetto ai bisogni». Ma anche il C ...

