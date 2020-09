Scuola, il primo giorno è a ostacoli (Di martedì 8 settembre 2020) Patricia Tagliaferri Triage e mascherine per materne e licei aperti da ieri. Lombardia, il buco dei prof Finalmente in classe dopo mesi di didattica a distanza e un'estate a misura di Covid. Tra mascherine, distanziamento e una sfilza di nuove regole che faranno compagnia agli alunni per chissà quanto, ieri è stata una sorta di prova generale di quello che accadrà lunedì prossimo, quando ricominceranno le lezioni in gran parte delle regioni. In alcune scuole, per lo più in Lombardia e Sicilia, sono stati i più piccoli a ripartire per primi. Anche a Vo' Euganeo, il paese del padovano prima zona rossa d'Italia, dove il 14 settembre arriverà il presidente Sergio Mattarella, hanno riaperto le materne. «Vedere i bambini tornare a Scuola dopo il periodo del lockdown è ricominciare a vivere davvero. ... Leggi su ilgiornale

