Scuola, il Lazio nel caos. Banchi e insegnanti: è già emergenza (Di martedì 8 settembre 2020) Nel caos che segna la ripartenza della Scuola, con presidi e docenti a districarsi in un marasma di divieti, imposizioni e tanta, troppa improvvisazione da parte delle istituzioni, ci sono Regioni che rischiano di pagare un conto molto più salato di altre. Tra queste il Lazio, dove a una settimana dalla riapertura a farla da padrone è ancora il caos. A fare il punto della situazione in queste ore è stato il dirigente scolastico del Pio Ix di Roma Mario Rusconi, presidente dell’Associazione presidi della capitale e del Lazio, che attraverso le pagine del Corriere della Sera ha analizzato una situazione di totale confusione. “Ci sono stati sicuramente errori di comunicazione nelle azioni messe in campo dalla ministra Azzolina e dal governo per la riapertura delle scuole ... Leggi su ilparagone

BalboItalo1 : Lazio, scuola senza banchi né docenti: è caos a una settimana dal via - laltrodiego : Il trio #Zingaretti - #Azzolina - #Arcuri. Lazio, scuola senza banchi né docenti: è caos a una settimana dal via.… - EAniballi : #regionelazio #scuola #ancilazio #varone #diberardino Rientro a scuola dopo il voto, il «no» politico della Regione… - stormi1904 : @andreadortenzio @economistaxcaso Purtroppo la sua non è la regola, ma l'eccezione. E mi risulta che i presidi del… - tinas48 : Scuola, presidi del Lazio: “Dibattito finito nel tritacarne politico. Ci sono problemi vecchi di 30 anni e nessuno… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Lazio Lazio, scuola senza banchi né docenti: è caos a una settimana dal via Corriere della Sera Nations League, l'Italia batte l'Olanda 1-0: gol di Barella, ma preoccupa l'infortunio di Zaniolo

La situazione aggiornata al 1 settembre sul Coronavirus. In Italia 978 nuovi casi e 8 morti in 24 ore Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 1 settembre. Nell ...

Il Dpcm prorogato fino al 7 ottobre, resta alta la tensione sulla scuola

Nel giorno in cui i nuovi contagi calano per la seconda volta consecutiva - ma con meno della metà dei tamponi rispetto a venerdì - il premier Giuseppe Conte firma il nuovo Decreto del Presidente del ...

La situazione aggiornata al 1 settembre sul Coronavirus. In Italia 978 nuovi casi e 8 morti in 24 ore Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 1 settembre. Nell ...Nel giorno in cui i nuovi contagi calano per la seconda volta consecutiva - ma con meno della metà dei tamponi rispetto a venerdì - il premier Giuseppe Conte firma il nuovo Decreto del Presidente del ...