Scuola, Azzolina: 'È già ripartita. I nuovi banchi entro fine ottobre, in due mesi recuperiamo 20 anni' (Di martedì 8 settembre 2020) 'La Scuola È già ripartita, il primo settembre con i corsi di recupero. I nuovi banchi arriveranno entro fine ottobre, ma sono solo una parte di un puzzle più complesso'. Così Lucia Azzolina , dopo l'... Leggi su leggo

