Scenario rivoluzionario per la fotocamera dei prossimi smartphone Xiaomi (Di martedì 8 settembre 2020) Non smette mai di innovare Xiaomi, questa volta sfornando un brevetto la cui tecnologia potrebbe anche trovare realizzazione nel suo prossimo smartphone. Come riportato da ‘nl.letsgodigital.org‘, la richiesta era stata presentata alla fine dell’anno scorso in relazione ad un device provvisto di due fotocamere a scomparsa, da poter utilizzare sia per gli scatti frontali che per quelli posteriori. Lo smartphone Xiaomi in esame dovrebbe essere contraddistinto da un display piatto con cornici laterali assai sottili, due fotocamera pop-up posizionate in obliquo nella parte sovrastante della scocca e con tiratori che guardano in avanti e sul retro (complessivamente i sensori sono quattro), ed un flash LED collocato sulla scocca posteriore. Sul versante destro dello ... Leggi su optimagazine

