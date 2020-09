Scarcerazione boss, Pasquale Zagaria verso il ritorno in cella: legali chiedono proroga domiciliari (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Potrebbe tornare in carcere il 21 settembre prossimo Pasquale Zagaria, l’esponente di spicco e mente economica del clan dei Casalesi, fratello del boss Michele Zagaria, scarcerato e posto ai domiciliari per motivi di salute nell’aprile scorso, durante la fase acuta della pandemia da Coronavirus; allora il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ne dispose il trasferimento nell’abitazione della moglie in Lombardia per l’indisponibilità delle strutture sanitarie sarde, tutte riconvertite e destinate all’emergenza Covid, di potergli garantire la prosecuzione delle cure per una grave neoplasia diagnosticata a fine ottobre 2019; i giudici, che chiesero invano informazioni al Dap su una possibile destinazione ... Leggi su anteprima24

