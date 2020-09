Saronno: cartelli stradali installati da 81 giorni, ma la nuova viabilità non è partita (Di martedì 8 settembre 2020) Da 81 giorni, ricordano i residenti, ci sono i cartelli per la nuova viabilità di via San Solutore ma... la sperimentazione annunciata dall'Amministrazione non è ancora partita. Tutto era iniziato nel ... Leggi su ilgiorno

zazoomblog : Saronno: cartelli stradali installati da 81 giorni ma la nuova viabilità non è partita - #Saronno: #cartelli… - AndrewRm : @Will_Saronno @GiovanniFazio9 Breaking news: ci sono una marea di posti dove le scale mobili non sono affiancate da… - Will_Saronno : @GiovanniFazio9 @AndrewRm Mi spiace ma no, quello della destra sulle scale mobili è una cagata pazzesca. Sulle scal… - patriziamolina : “Buffone, restituisci i soldi!”: #Salvini contestato a Savona Un gruppo di persone con cartelli con scritto “Chi v… -

Ultime Notizie dalla rete : Saronno cartelli Saronno: cartelli stradali installati da 81 giorni, ma la nuova viabilità non è partita Il Giorno Saronno: cartelli stradali installati da 81 giorni, ma la nuova viabilità non è partita

Da 81 giorni, ricordano i residenti, ci sono i cartelli per la nuova viabilità di via San Solutore ma... la sperimentazione annunciata dall’Amministrazione non è ancora partita. Tutto era iniziato nel ...

Covid, da Salvini e Fontana nessuna autocritica: “Lombardia? Fatto più del necessario”. E al comizio strette di mano e assembramenti

“La Lombardia ha fatto tutto quello che poteva fare forse anche qualcosa di più”. Non ha dubbi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che questa sera insieme a Matteo Salvini e a Gian ...

Da 81 giorni, ricordano i residenti, ci sono i cartelli per la nuova viabilità di via San Solutore ma... la sperimentazione annunciata dall’Amministrazione non è ancora partita. Tutto era iniziato nel ...“La Lombardia ha fatto tutto quello che poteva fare forse anche qualcosa di più”. Non ha dubbi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che questa sera insieme a Matteo Salvini e a Gian ...