Sanremo 2021, Coletta rassicura: il Festival ci sarà! (Di martedì 8 settembre 2020) Amadeus e Stefano Coletta Il Festival di Sanremo 2021 si farà. Se le dichiarazioni di Amadeus – interpretate come possibiliste riguardo ad una cancellazione dell’evento causa Covid – avevano creato un certo allarmismo, ci pensa Stefano Coletta a fugare ogni dubbio. “La dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico, ma voglio assicurare che Sanremo ci sarà“ ha spiegato il direttore di Rai 1 in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Porta a Porta, al via questa sera. Amadeus, intervenuto giorni fa al Festival della TV e dei nuovi media di Dogliani, aveva dichiarato tra le altre cose: “Non riesco a immaginare un Sanremo senza pubblico in sala o senza orchestra. ... Leggi su davidemaggio

