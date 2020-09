San Lorenzello, brucia ancora Monte Erbano: Canadair in azione (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Lorenzello (Bn) – Continua a bruciare il Monte Erbano, nel comune di San Lorenzello. Il rogo, originatosi nella nottata di ieri, non è stato ancora spento anche in virtù dell’alzarsi dei venti. In questo momento è in azione un Canadair e si è in attesa di un secondo mezzo aereo. Sul luogo sono presenti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Protezione Civile Regionale – con il coordinatore De Bernardi – e il sindaco della comunità laurentina Lavorgna. “L’incendio ha purtroppo interessato una vasta area del Monte Erbano”, ci spiega il vicesindaco di San Lorenzello Alfredo Lavorgna contattato ... Leggi su anteprima24

