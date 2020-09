Samuel Peron positivo al Covid si difende: “Non ero in vacanza, ma a lavorare” (Di martedì 8 settembre 2020) Una delle cause dello slittamento dell’esordio di Ballando con le stelle al 19 settembre è la positività al Coronavirus di Samuel Peron. Il ballerino è stato contagiato in Sardegna dove, però, si trovava per motivi lavorativi e non per svago. Intervistato da LiberoQuotidiano.it, ha raccontato come sono andate le cose e offre importanti aggiornamenti sul suo attuale stato di salute. La versione dei fatti di Samuel Peron Samuel Peron è risultato positivo al tampone cui tutti i partecipanti della prossima edizione di Ballando con le stelle si sono sottoposti. Insieme al maestro di ballo, veterano della trasmissione, anche il concorrente della prossima edizione Daniele Scardina è stato contagiato dal Coronavirus. Per questo ... Leggi su thesocialpost

