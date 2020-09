Samanta Togni riparte da I Fatti Vostri: la scelta d’amore del marito Mario Russo (Di martedì 8 settembre 2020) Samanta Togni riparte da I Fatti Vostri dopo l’addio a Ballando con le Stelle e il marito Mario Russo fa una scelta d’amore. Il rinomato chirurgo plastico ha inFatti deciso di trasferirsi in Italia per stare accanto alla moglie dopo aver vissuto per molto tempo a Dubai. I due si trasferiranno a Roma dove inizierà il nuovo percorso professionale della ballerina più amata del cast di Milly Carlucci. “Mio marito ha fatto una scelta che solo l’anno scorso non avrebbe mai fatto – ha raccontato la Togni al settimanale DiPiù -. Ha rinunciato alla sua vita a Dubai dove lavorava da anni e, per amore, ha deciso di trasferirsi a ... Leggi su dilei

