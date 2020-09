Salvini, quello senza mascherina,: 'Voglio capire se il governo poteva salvare vite e non lo ha fatto' (Di martedì 8 settembre 2020) ''Noi chiediamo solo trasparenza, chiarezza. Chiediamo che non ci siano segreti...''. Lo ribadisce Matteo Salvini a Radio24 parlando del 'piano segreto' del governo a febbraio sulla gestione dell'... Leggi su globalist

CarloCalenda : Sono reduce da un comizio a Trento e uno a Rovereto. Per inciso con molta più gente di quello di Salvini. Per soste… - Fisico_Ianni : Non c'è #salvini senza #grillo i due sono un'anima sola. Un cervello solo che se lo usa uno ne è sprovvisto l'altro… - IdiotdetectorL : @ayeruu @FranVenturi81 @AUniversale Ah ecco...mancava quello che difende Salvini. - bladistic : #Salvini @matteosalvinimi è quello che citofonava con al seguito folla e violando ogni privacy a casa di un ragazz… - LeleRoma1976 : RT @Alessan00377837: @rossbrescia @repubblica In un paese dove gli slogan di Salvini vengono idolatrati. Poi qualcuno si stupisce quando si… -